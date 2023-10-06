台北一名賴姓男子與妻子結婚18年，無意間穿妻子防風衣外出時，發現口袋有支神秘手機且深夜不斷震動，經檢視通訊軟體這才發現妻子竟給他戴綠帽，氣得對游姓男子提告。法院審理後，判游男應賠償賴男10萬元。可上訴。

判決書指出，賴男與妻子於2005年6月結婚，婚後相處融洽，不料某日前去超商購物時，隨意穿上妻子的防風衣時，赫然發現口袋裡竟有另支手機，且不斷震動；他當下感到疑惑，為何妻子有另支手機，卻沒告訴他，且手機還在深夜不斷震動，打開後發現，原來妻子曾與數名男性有不正當性關係。

賴男檢視對話紀錄，游男傳訊「妳先生回去妳那還是會碰妳」、「很舒服啊」、「我們兩個也不是幻想的年紀了，該面對的還是要面對，雖然我不知道妳目前的狀況，更不知道如何幫妳，只有看妳自己才能做決定。妳懂我在說什麼」。至於賴妻曾在訊息中表明「我們那時候發生關係，你在做電動對吧」，而游男回「對啊」。賴男指控游男明知妻子已婚，卻仍不斷邀約外出，甚至互訴愛意、發生性關係，明顯已侵害到他的配偶權，因此對游男提告求償50萬元。

法官審理後認為，游男經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述，視同自認。法院審酌，其經濟收入，判他應賠償賴男10萬元，全案仍可上訴。