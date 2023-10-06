近日，網上流傳一名辣妹在香港街頭隨意放煙火，結果因涉及《危險品條例》被當地警方逮捕，事後有網友神出該女子身分，發現她是在網路小有名氣的「滑板女神」Sophia（小凡），不過她現已把IG帳號清空。

有網友在臉書社團「香港突發事故報料區及討論區」，曬出一名穿小可愛搭熱褲的辣妹在元朗街頭放煙火影片，雖然影片事後遭刪除，但仍引起熱議。據港媒報導，警方已在5日逮捕24歲的Sophia，並在她住處找到和影片中女子相同的服裝，目前案件仍在調查中。

Sophia外型甜美、身材火辣。（圖／翻攝自東網）

而根據香港法律第295章《危險品條例》第6條，除非有相關牌照，否則任何人製造、儲存或使用危險品均屬違法，經定罪可被判監禁6個月及罰款。

Sophia目前已將IG清空。（圖／取自Sophia的IG）

事後有人搜出改女子是小有名氣的「滑板女神」Sophia，她除了滑板外，還會吹薩克斯風，外型甜美、身材火辣的她，IG帳號擁有2.1萬粉絲。而事件爆發後，粉絲數量竟不減反增，多了5千人關注，不過目前她已將IG帳號清空，似乎有意避風頭。