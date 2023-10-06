由證交所主導策劃的論壇，邀請研究智庫與投資實務界專業人士，藉由3場專題演講及1場關鍵對談，探索碳權、永續、數位科技及創新等攸關產業發展的趨勢及投資契機，吸引來自金融業、證券界、上市公司及投資大眾超過150位與會。

簡立忠開場致詞表示，世界投資者週的宗旨是提升投資人教育及保護，證交所每年都積極響應，並在教育宣導方面求新求變，除了講座、研習營等實體活動外，亦藉由網路競賽、社群媒體及影音傳播平台等管道，加強圖文及影片宣傳，讓投資人更深入瞭解資本市場，並在熟知風險及自身權益的前提下，共同參與市場的成長。

第一場專題演講「國內外碳權交易機制現況與未來課題」，邀請中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良，同時也是臺灣碳權交易所董事，深入淺出說明及釐清總量管制與排放交易制度下產生的碳權，及因減量計畫而產生的碳權，兩種本質上的不同。

劉哲良強調，碳權的用途是抵減「排放責任」而非「排放量」，他介紹國內自願減量機制執行現況及相關案例，闡述臺灣碳費機制下，減量額度的取得方式和交易架構，並說明證交所及國發基金出資成立的臺灣碳交所扮演的角色。

另也邀請資訊工業策進會資深產業分析師盧冠芸，以「迎戰數位科技與永續浪潮－台灣產業發展的潛力與挑戰」為題，說明全球在面對環境風險之下，循環經濟的觀念逐漸崛起，並朝著循環設計、資源回復、延長產品壽命、產品服務化與資源共享等五大方向發展，主要目標是要改變結構來減少能源或資源的耗用，降低整體供應鏈碳排。

她也分享各國大廠將區塊鏈、物聯網、數位雙生、AI等數位科技導入循環經濟相關案例，並探討臺灣產業的機會與挑戰。

在「創新板塊多元商機 開拓臺股投資新藍海」演講，聚焦資本市場值得關注的亮點－臺灣創新板。由證交所專員馮淑敏闡述創新板如何透過以市值為核心的上市條件及相對簡化、有效率的流程，協助具關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式之企業，順暢地進入資本市場籌資，拓展營業規模及競爭力，藉由打造「創新＋永續」的新經濟產業聚落，為市場增添價值與成長契機。

她強調，臺灣市場流動性佳、外資青睞、再籌資功能強，深具優勢，能成為創新企業的強力後盾，幫助培植臺灣的軟實力，且合格投資人資格條件已漸次放寬，交易面也將進一步開放鬆綁，希望讓更多投資人能及早參與新經濟產業的成長商機。

「2023世界投資者週聯合論壇」為期五天的精彩講座活動已圓滿落幕，感謝來自產業界及學術領域的專家學者，針對防範詐騙、永續淨零、碳權、加密資產、AI應用、數位轉型、退休規劃等諸多領域，共同進行知識分享與經驗交流，幫助金融從業人員提升專業素質，同時也協助大眾掌握產業發展最新潮流，增進理財知識及強化投資韌性。