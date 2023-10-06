2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而民眾黨總統參選人柯文哲今(6)日拋出具體方案，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜也給出回應。前立委郭正亮指出，國民黨回應的意思是「不是民調決定」，因為藍營有民調恐懼症，其一是怕網路文宣打不過柯文哲，其二是認為民進黨會介入；但郭直言，藍白合已經變藍白拖，再拖延下去侯友宜的民調一定會下跌，因為外界會認為是藍營沒有方案。

針對藍白整合，柯文哲訪美返台後拋出最新說法，「挑5間民調公司多做幾次，贏的當正的，輸的推薦副手」。對此，朱立倫回應，藍白合已溝通協調很久，最重要的關鍵是建立共同理念，且確認願意藍白合組政治聯盟，也希望侯友宜與柯盡快見面，各種方法都不會排除。侯友宜則說，國民黨跟民眾黨現在堆疊了很多的善意，「在既有的基礎之下，藍白合作，我們會更積極的去做好溝通」。

對此，前立委郭正亮在政論節目《盧秀芳辣晚報》舉出侯辦的回應，「是否要用民調決定，不是不能討論，民調應該是重要參考，但不能完全只看民調」，直言聽完大概心裡都涼了，不能完全只看民調，意思就是「不是民調決定」，會這樣講就是因為國民黨有「民調恐懼症」。

郭正亮指出，這可能有兩種原因，一種是定下日期要做民調，柯文哲跟柯粉就會開始在網路上造勢，這是他們習慣的方式，侯陣營會怕，因為網路文宣戰打不過柯文哲。

第二種原因，郭正亮透露是國民黨私下跟他講的、可能不敢公開講，就是擔心民進黨會介入，國民黨的判斷是「民進黨會支持柯文哲」，用這種方式搗亂國民黨。

郭正亮坦言，這樣就卡住，因為最終還是要有標準，若在這樣打下去，侯友宜民調一定會下降，因為柯文哲很聰明，在訪美前丟出「比民調輸的退選」，到美國之後也在慢慢秀，提出「輸的推薦副手」保證藍白站在一起，社會的感覺就是民眾黨有提出方案，國民黨沒有，所以昨天公布的《美麗島電子報》的每日滾動式民調，侯下滑、柯上升，因為外界就認為侯友宜在拖，且藍營沒有方案也會認為是怕做民調，外面現在都在講「藍白拖」，認為責任在國民黨，因為國民黨不提出方案，民眾黨也百分之百會這樣講。