姚經玉（左起）、張士達、陳宏一、萬芳、李銘順、邱志宇為本屆桃園電影節台灣獎評審團成員。（桃園電影節提供）

第10屆桃園電影節6日舉行「台灣獎」頒獎典禮，本屆台灣獎徵件數直達201件創新高，評審團陣容堅強，邀來甫以《五月雪》入圍金馬獎最佳女配角的萬芳擔任評審團主席。本屆最佳影片及最佳男演員獎皆落在作品《橋頂少年》，萬芳直讚：「評審們在看完當下馬上就有共識，它就是本屆最佳影片！」

《橋頂少年》不僅在桃園電影節拿下最大獎，也曾獲金穗獎觀眾票選獎，並入圍今年金馬獎最佳劇情短片。導演張不乙被問及有沒有信心拿金馬？他回應：「有！雖然各個短片的導演都互相認識，我也覺得其他人的作品很棒，但我對我的劇組跟演員很有信心。」陳淑芳更透露，曾演過張不乙在大學時代的作品，2人敘舊，陳淑芳在台上立刻向張不乙邀約：「下一次還要再找我拍片喔！」

《橋頂少年》的4位少年林毓家、陳俞諺、宋昱德、陳泰河一同獲得最佳男演員獎。由《做工的人》好兄弟李銘順、游安順、柯叔元再相聚一起頒發，被笑說導演續作可以拍「橋頂中年」。選出4位最佳男主角，評審是否有異議？此次也身兼評審的李銘順回應：「男演員獎本來是1個，一開始想在《橋頂少年》2位要角中二選一，但眾評審討論若沒有另2位少年的互動幫助，整體表演也不成立，於是決定4位都給獎。」

視帝李銘順出道多年，但這卻是他首次擔綱影展評審，他表示：「之前找我，我都剛好沒空，這次有機會當然要把握！」他補充道：「看片真的不簡單，精神上很消耗，要全神貫注。但對演員來說是訓練也是種享受，看到好看的影片就會很嗨！」萬芳認同說道：「評審花了2天時間聚在一起看片，討論過程彼此想法十分一致，尤其看完《橋頂少年》的當下，大家甚至在房內鼓掌。」

萬芳憑《五月雪》提名本屆金馬獎最佳女配角、原創電影歌曲雙獎，被問及心情，她表示「非常感謝金馬獎，也很恭喜導演張吉安」。至於紅毯禮服，她說還沒思考，看到身旁陳淑芳身著一身典雅的改良式旗袍，萬芳表示：「可以考慮像淑芳阿姨每次都穿得金光閃閃。」一邊游安順則叫她跟淑芳阿姨借，會有「黃袍加身」的感覺。