今（6）日是國慶連假前1天上班日，高公局表示西部國道於下午4點後車流逐漸增加，又逢下班車潮，故塞車路段多是雙北、桃園、新竹、台中及高雄等都會區路段。到下午5點國道交通量67.3百萬車公里，預估今日交通量110百萬車公里。

高公局表示，明日是國慶連假首日，預估國道交通量120百萬車公里，是年平均平日90百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，是年平均平日的1.6倍。相關疏導措施包括：5到12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0到12點封閉國5石碇及坪林南向入口、6到12點西部國道南向高乘載、單一費率、0到5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

預判明日重點壅塞7路段是國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等。

建議走西部國道南向上午6點前或中午12點後出發；國5南向建議上午5點前或下午5點後出發，若仍需明日上午出發，建議分流，例如往宜蘭旅次於8點過後再出發。