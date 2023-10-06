黃河今侃侃而談，他說現在的自己堅強很多。（羅永銘攝）

33歲的金鐘視帝黃河再度以《滴水的推理書屋》跨性別、被性侵的心理諮商師一角入圍金鐘獎迷你劇男配角，今（6）日他頂著小平頭接受聯訪，他表示揭獎當下正在廟裡拜虎爺，為家裡17歲的貓咪祈福，拜完一圈過了1小時，發現手機有大量簡訊和電話，才得知自己入圍，「其實沒有想過會入圍，大家比較多的回饋都是《模仿犯》。」至於圈外女友的反應，黃河靦腆地說：「大家都滿開心的，朋友都有祝福。」

黃河沒料到自己會入圍。（羅永銘攝）

他先前被周刊拍到和圈外女友在街上親密互動，事後也大方認愛，但被問到和女友穩交中？黃河居然遲疑了一下，才說2人交往了1年多，被問到和女友相識過程，他也突然語塞自嘲失語症，後才解釋和女友是透過朋友認識的，對方是一般上班族。他透露上回被偷拍，女友嚇死了，「要安撫她一下，圈外人遇到會很害怕，要讓她知道原來會被偷拍。」剛被拍到後幾天，女友也比較疑神疑鬼。

黃河坦言不喜歡把私生活搬到檯面上，主因是9年前一場記者會在心裡留下陰影，當年被問到感情事，他隨口開玩笑說2年激戰80女，竟被大做文章，「我真的嚇到。」但他說現在已經堅強很多，他不希望自己的工作和私生活互相影響，和女友還是會在大街上互動，就和一般情侶一樣，未來結婚了也會大方分享。

黃河眼睛剛雷射頻頻點眼藥水。（羅永銘攝）

黃河18歲時曾以《危險心靈》奪下當年金鐘獎視帝，時隔多年再度入圍，他回憶當時導演易智言要求他一定要去，深怕他未來再沒機會入圍金鐘，這次對於獎項他卻沒有多想，笑說連入圍都沒想過。劇中有段他被性侵的橋段，他坦言拍的時候身心受創，雖然沒有露點，但鏡頭是大特寫拍他被強迫的表情，「表演當下的情緒狀態，現在還是很強烈留在心裡。」

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