王座表示，今年因台灣觀光餐飲需求暢旺，公司優化旗下品牌營運並推出「橋村炸雞」品牌搶市，得1至9月有五個月份合併營收站上1億元高檔，推升9月與前三季合併營收皆創歷史同期新高，更於7、8月暑期餐飲旺季效益帶動下，推升第三季合併營收創下單季歷史新高表現。

王座9月合併營收較上月減少，係暑假結束，國內旅遊餐飲需求減緩，惟9月起各大百貨商場陸續啟動周年慶，受惠商場餐飲人流挹注，加上全新六角美食通2.0，深化顧客消費旅程，提供個人化的用餐體驗，結合生活零售產業OPEN POINT生態圈1,650萬名會員數，提供多樣性用餐優惠，使9月合併營收年增率34.35％，維持逾1億元高檔水平。

王座手握台日韓多家餐飲品牌，觀察台灣疫後商場服務創造出停留經濟，進而為餐飲帶來的集客力，未來展店布局以進駐商場為主，公司憑藉餐食管理平台優勢，與品牌力持續強化下，深耕經營線上50萬會員，透過數位行銷，消費者回饋，進而優化現有產品與不斷推出新品，期持續帶動各品牌門市銷售營業額。

展望第四季，「銀座杏子日式豬排」與「京都勝牛」品牌已於新店裕隆城展店開幕，加上年底前「橋村炸雞」二、三店預計在101購物中心及新光三越A11展店，以及「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」兩代理品牌在海外地區努力推進，全年合併營收有望挑戰新高。