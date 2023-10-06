學生質疑民進黨貪汙獲掌聲 媒體人驚：是給賴清德洗臉

民進黨總統參選人賴清德3日晚間受邀參加國立中山大學青年講座，挑戰「開放式」提問，面對外文系女學生犀利提問如何解決「民進黨貪汙弊案？」此問題獲得在場學生高聲歡呼鼓掌！名嘴陳揮文指出，現場的掌聲不是給賴清德的，是大家在起鬨，掌聲是給賴清德洗臉！

民進黨總統參選人賴清德3日晚間受邀參加國立中山大學青年講座，「絕對的權力造成絕對的腐敗！」一名外文系女學生犀利質疑賴清德「對於民進黨諸多貪污弊案事件，有何解決之道？」現場學生立刻群起歡呼鼓掌。

對此，名嘴陳揮文5日在中視《庶民大頭家》秀出當時現場畫面指出，這是當天反應最熱烈的問題，「我如果是賴清德，當場找個洞鑽下去！」

陳揮文批賴清德避重就輕，不敢回答，在閃躲，也不知道要怎回答。賴清德到大學演講，不是大家在媒體上看到的什麼瘋迷全場，掌聲不是給賴清德的，是大家在起鬨，掌聲是給賴清德洗臉！