臺灣證券交易所表示，今（6）日接獲巨漢系統科技（6903）函知撤回其股票上市申請案。

證交所對巨漢來函摘錄說明如下：「巨漢公司於112年7月31日申請股票上市，基於未來長期整體業務經營策略，並考量近期資本市場環境，自行撤回申請上市案。」

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