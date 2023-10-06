「登山女神」曾格爾去年遭商場女強人岳啟儒提告，指她與岳的丈夫陳坤保開房間、泡湯，求償200萬元，士林地院審理後，認定兩人確有不當交往，已侵害岳配偶權，判曾需賠償30萬元。對於判決結果，曾格爾的父親曾國良表示不上訴了，「等拿到單子會去繳，爸爸埋單」。

士林地院審理後，認為曾確實與人夫過夜且有不當接觸，今判曾需賠償岳30萬元，據《ETtoday新聞雲》報導，曾國良表示，曾格爾目前在西藏爬山，等曾格爾下山後會將判決結果告訴她，並表示「30萬賠一賠啦，不上訴了，等拿到單子會去繳，爸爸埋單！」不過曾爸也強調，他說的話並不代表女兒言論。

「公關界女強人」岳啟儒去年底具狀提告，指曾格爾因募款活動結識她的丈夫陳坤保，曾去年8月約已婚的陳坤保入住高檔溫泉三二行館，事後互傳訊息「昨晚沒防護，記得買藥吃」，正宮岳啟儒因iPad帳號同步，意外發現先生婚外情。

岳啟儒並從丈夫的手機中，發現兩人互傳親密簡訊，內容包括曾叫陳「親愛的」，對陳訴苦：「不然你養我，我跟你去。」、「我不想努力了，這兩年好累。」，陳也傳給曾：「「昨晚沒防護，記得買藥吃喔。」曾女則回傳：「要刪這個訊息喔！」，岳將相關事證截圖並提告曾侵害配偶權。

案情引發社會渲然大波，曾的父親還曾跳出來幫女兒喊冤，反指陳、岳兩夫妻是設局仙人跳，雙方各說各話。

開庭時曾否認與陳發生性行為，陳、曾都表示「吃藥」吃的是胃潰瘍的藥，陳另證稱當天住宿時，只有聊聊天、摸她的肩膀、腰部跟胸部，坦承自己一時意亂情迷。

士林地院審理後，認為曾確實與人夫過夜且有不當接觸，判曾需賠償岳30萬元，可上訴，此外岳另針對曾氏父母聲稱她「仙人跳」，今年4月再對兩人提出妨害名譽、偽造文書等罪，全案目前由台北地檢署審理中。