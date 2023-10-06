今年8月底俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）前往防空系統製造商金剛石-安泰（Almaz-Antey）的工廠，檢視防空系統生產，期間強調了現有防空系統的有效性，但是備受矚目的S-500的規模量產卻無聲無息。

New Russian trucks will be assembled at the former Toyota plant near St. Petersburg.



The defense concern Almaz-Antey, which is known as the world leader in the production of missile defense systems (for example, S-400 and S-500), is going to produce them.



It is planned that… pic.twitter.com/14gzj4IcC0 — Zlatti71 (@djuric_zlatko) May 20, 2023

據美國《防務新聞》（Defense News）5日報導，在最近的參訪中紹伊古在參訪過程中和該司負責人一起強調了S-300、S-350和S-400防空飛彈系統在烏俄戰爭中的有效性。然而，參訪期間卻完全沒有談到更為先進的S-500普羅米修斯（Prometheus）飛彈。

據美國國際戰略研究中心（CSIS）智庫稱，俄羅斯先前相當重視S-500的發展，以期用來對抗高超音速武器，S-500的射程較現有系統更遠，據稱可以在600公里的範圍內接戰目標，而S-300和S-400分別為150公里和400公里。不過新型的S-300也有接近300公里的射程。

早在2018年，俄羅斯總統普丁即呼籲規模生產S-500。不過，製造商顯然落後了。據俄羅斯軍事專家傑爾德夫（Michael Jerdev）稱，西方對俄國實施的制裁可能對防空系統的開發生產造成負面影響。

傑爾德夫說：「俄羅斯可以大量生產防空飛彈，主要是48N6系列飛彈，因為它們是技術型產品，對外國零部件的依賴很小。」他指的是S-400的主要飛彈族。至於反飛彈系統和雷達的生產，它們的生產周期很長，而且依賴於外國電子元件的供應，顯然無法實現全天候生產。」

此外，一名不具名的金剛石-安泰的員工向美媒表示，該公司正在面臨「機床問題和零部件短缺。企業的生產速度有所提高，但工人不足。」