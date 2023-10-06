公費流感疫苗本周開打，今年流感疫苗共有4家提供廠商，有賽諾菲、台灣東洋、國光生物科技、高端，其中高端流感疫苗因非原裝，而是購買原液分裝而成引發疑慮，台北市、台南市已宣布高端流感疫苗不會進入校園。對此，高市府衛生局表示，4家廠商疫苗皆經食藥署嚴格把關沒有顯著差異，疫苗接種採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則。

高市府衛生局表示，公費流感疫苗，由中央疾管署統一採購，今年共有賽諾菲、台灣東洋、國光生物科技、高端疫苗生物製劑4家，分別佔有27.5％、12.4％、50％與10.1％，高雄疫苗採「先到貨、先鋪貨、先使用」為原則，民眾可現場洽疫苗廠牌，自行選擇是否接種。

針對疫苗安全性，衛生局說明，4種疫苗皆經食藥署針對製程、藥毒理試驗及臨床試驗進行嚴謹審查，亦於我國執行第三期臨床試驗，確認其品質、安全及有效性皆無顯著差異並核發藥品許可證。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎指出，國內4種公費流感疫苗品質、效價及安全性均無顯著差異。