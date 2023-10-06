由奧斯卡金像獎得主馬汀史柯西斯執導的《花月殺手》將於10月20日上映，找來雙影帝勞勃狄尼洛、李奧納多狄卡皮歐主演，被譽為是今年下半年最有看頭作品之一，該片在今年坎城影展收穫觀眾起立9分鐘的掌聲，影評盛讚：「勞勃狄尼洛的角色充滿深度，不只是個單純的反派。」

《花月殺手》是馬汀史柯西斯與勞勃狄尼洛合作的第10部電影。勞勃狄尼洛在本片雖然是反派，但同時又有矛盾的一面。馬汀史柯西斯表示：「這非常複雜，他就像一位先知，並說：『我會幫助這些人、安撫這些人，還會為他們安排更輕鬆的道路』。」雖然他嘴巴上這麼說，但他敲詐、勒索和恐嚇無所不用其極，同時卻又真心想要幫助這些朋友，是個有爭議性且難以下定奪的反派角色。

對於另一位影帝李奧納多而言，這是他在《這個男孩的生活》上映30年後與勞勃狄尼洛再度合作。他表示：「我接拍的第1部電影開啟了我的職業生涯，正是因為狄尼洛選我來演出。有趣的是，當時他的角色是名暴力的繼父，與這次《花月殺手》的角色相當類似，2人的角色關係幾乎可說是《這個男孩的生活》進化版本。此外，我們至少開了10次會，討論他們在電影中的關係該如何做個了結，過程不斷剖析和拆解這段關係，直到忠實呈現這兩個人的真面目。」