瑞基表示，已持續拓展各產業版圖，9月，協助國合會辦理「中美洲區域香蕉黃葉病防治計畫台灣防疫技術研習班」，現場使用瑞基POCKIT Central平台搭載瑞基開發香蕉黃葉病檢測試劑，獲熱烈迴響。
另外，伴侶動物與獸醫市場方面，中東代理商訪台，更新當地市場概況和新增需求，與瑞基共同制定新市場推廣計畫；泰國爆發非洲豬瘟疫情，瑞基已派代理商實地了解當地需求；國內獸醫市場持續擴大，目前已有165家獸醫院於診間使用POCKIT Central為伴侶動物檢測相關疾病。
水產市場方面，孟加拉市場推廣有成，積極備貨中。
人病方面，台灣南部登革熱疫情加劇，瑞基提高登革熱檢測產品備貨量因應。
新市場方面，次世代定序（NGS）前處理相關應用之平台積極開發中，將於今年11月30日～12月03日之醫療科技展展出新機；毒品鑑識科市場，將於10月20日偵查科技與鑑識科學研討會發表相關論文，可望為多元布局帶來正面效益。
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