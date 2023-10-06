苗栗檢警上月查獲首件2024總統大選賭盤案，檢察總長邢泰釗今赴苗栗地檢署嘉勉，並補助選舉查察費用30萬元。邢泰釗強調，賭盤影響選舉公正性，惡性超過現金買票，指示全國檢察官須嚴辦選舉賭盤案，並向上溯源，妥適運用強制處分。

最高檢表示，苗栗分局接獲情資有網站從事「中華台北總統大選2024」選舉賭盤，報請苗栗地檢署檢察官張亞筑指揮偵辦，檢警9月24日在台南搜索查獲嫌犯，隨後在高雄緊急搜索，查獲主嫌及賭博機具，共查獲被告6人，查扣電腦主機12台、螢幕15台、手機34支、監視器3台、網路分享器3台及不法利得約36萬元，並聲請羈押，現正持續向上溯源追查。

檢察總長邢泰釗今赴苗栗地檢署嘉勉參與偵辦的主任檢察官廖倪凰、莊佳瑋、檢察官張亞筑、彭郁清及書記官，並補助苗檢選舉查察業務工作費30萬元。

邢泰釗表示，選舉賭盤案件涉及公共利益與國民感情，檢察官應積極向上溯源，展現嚴辦選舉賭盤決心。尤其現今網路博奕的重大影響力，網路賭盤勢必嚴重影響國內選舉公正性，惡性遠超現金買票，因此檢察官須妥適運用強制處分，以收嚇阻之效。