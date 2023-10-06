台北市總人口自今年5月突破250萬人大關，重新獲得設置第三副市長的資格，但直到今日仍懸缺；台北市議員顏若芳今(6)日在台北市議會質詢時，直言台北市長蔣萬安遲遲未有第三副市長的人選「就是政治算計」，惹得蔣萬安反嗆「高雄市第三副市長更懸缺9個月，請議員要一起檢視，不要雙重標準。」

顏若芳表示，蔣萬安過去在總質詢的時候，曾說第三副市長的人選心有定見，目前有5個人選，但直到目前為止都還沒有看到。

接著顏若芳引述相關報導，指出外傳台北市議長戴錫欽推薦國民黨市議員王欣儀，但遭副市長林奕華反對；對此林奕華則強調，副市長的人選是市長權責，這應該是有人想見縫插針，自己跟王欣儀關係很好。

最後顏若芳痛批，蔣萬安已就職市長近1年，台北市人口超過250萬人，但第三位副市長卻遲遲沒有定見，這件事情就是一個政治算計，為何不要讓第三位副市長搭配另兩位副市長來輔佐你的施政，不希望台北市的施政滿意度一直都是六都吊車尾。

對此，蔣萬安反嗆，高雄第三位副市長也懸缺更久的時間，長達9個月，議員評論要一視同仁，台北高雄一起檢視，不要雙標。