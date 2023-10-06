桃園市桃園區國際路是連接國道與桃園市區重要幹道，但無法直通藝文特區，延伸至藝文特區20年來「只聞樓梯響」。桃園市長張善政6日和市府人員在中埔國小前會勘，預計今年底啟動定線、明年底完成設計，目標是2029年通車。

國際路延伸至南平路在縣府時代就已經有規畫，但遲遲未能推動。張善政表示，國際路延伸至南平路可大幅縮短藝文特區往返國道2號南桃園交流道時間，但因為延伸路線需要經過中埔國小校地，牽涉到校舍拆遷與重建問題，市府規畫在學校北側農地補足因道路用地而拆除的校舍，並以重建中埔國小附設幼兒園或採空橋、地下道方式連結中埔國小。

根據規畫，國際路延伸至南平路後，行駛距離從1.8公里縮短至0.8公里，時間可節省約4成。也因為包含交通、學校、用地變更等，需要多個局處協商。

立委萬美玲表示，此計畫在她還是議員時就和陳美梅等議員爭取打通，不過她也希望未來打通後，校地不要被分割兩塊，或採空橋、地下道連結分割的校地，對於師生相當不便。

交通局長張新福指出，該延伸案在縣府時期就有計畫，但地主反對而暫停，市府不斷跨機關協調，終於有重大進展，未來藝文特區往返南桃園交流道可望縮短4成時間，也可以分流解決塞車問題。他說，該案在2016年完成可行性研究評估，當時是規畫路寬20米，全長880公尺，但因為工料齊漲，工程經費等還要評估。