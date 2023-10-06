桃園市新興冷凍食品公司、新北市瑞騰國際公司涉嫌將美豬洗產地，桃園地檢署打擊民生犯罪專組檢察官分「他」字案，指揮司法警察朝「商品虛偽標記」等罪偵辦中。

衛生福利部食品藥物管理署與桃園市衛生局9月查獲桃園市新興冷凍食品與瑞騰國際公司桃園廠進口進15萬公斤美國豬肉，產地卻標示為加拿大及英國，檢方近日已剪報分案調查，主動由打擊民生犯罪專組檢察官指揮司法警察朝「商品虛偽標記」等罪偵辦中。