新竹市政府力推「小塹有約」深度小旅行，今年以「新竹製造」為主題，推出吃吧、跑吧及玩吧3條路線，即日起至11月歡迎民眾線上報名，此外，10月6日至10日在新竹遠東SOGO一樓地球廣場設置「小塹飲食部」快閃展，推廣新竹市的景點、店家與推薦行程，並由在地的導覽引領體驗深度旅遊，邀請國人雙十連假來新竹吃喝玩樂。

高虹安邀請國人雙十連假來新竹體驗最在地味的新竹魅力。(圖/新竹市政府提供)

市長高虹安說，規劃一趟旅行就像是準備一道料理，需要搭配良好的食材原料，再經過巧妙的安排組合與畫龍點睛的調味，最後端上桌讓大家用五感去體驗。

高虹安熱情邀請大家利用國慶連假期間前來參觀，小塹飲食部的構想以及旅行菜單的設計，可以讓民眾在體驗的過程中，快速地認識竹塹城豐厚的歷史人文、南寮區域的海港風景、香山地區的物產豐碩，希望市民也能透過「小塹有約」的引路，深度的認識這座山海並存的美麗風城。

「小塹飲食部」推廣展10/6-10/10在新竹遠東SOGO一樓地球廣場，是小塹有約旅遊路線的濃縮精華，歡迎民眾來參觀。(圖/新竹市政府提供)

城市行銷處長嚴翊琦表示，「小塹有約」是新竹市政府力推的小旅行品牌，亦是竹塹城對遊客的邀請，旅程以「在地」與「永續」為主，培訓在地人成為旅程導覽員，讓新竹人訴說新竹事，從地方視角引路帶領，讓旅人深入體驗新竹之美。

嚴處長指出，「小塹飲食部」由拙實規劃工作室策畫，邀請擅長使用老物件創造雋永風格的藝術家王飛明，以全回收木料打造一座韻味十足的永續食鋪，邀請旅人前來，可在外場感受各種小塹有約旅遊路線的濃縮精華；也邀您走進製造故事的飲食部內場，進一步認識每趟旅行的精髓。

嚴處長補充，佈展現場由參與多年的資深導覽員來擔綱主廚角色，親臨現場分享在地故事，不只聊聊自己的掌廚經，也娓娓道來一段段適合入腹的竹塹故事。10月7日及8日下午規劃導覽員說故事時間，可以聽到更深入的帶團秘辛與遊客的互動回饋；國慶連假展覽期間每日的下午2時至7時，整點由策展團隊進行完整的導覽解說，並進行新竹旅行菜單的點菜體驗；同時在城銷處粉專(https://reurl.cc/l77WEE)分享活動，有機會抽中小塹有約行程的免費名額！

城銷處說明，展出同時「小塹有約」3路線行程可於線上報名( https://lihi3.cc/oQTA2 )，各週末皆有場次，持續至11月中，名額有限，售完為止。也可於城市行銷處及新竹市小旅行小塹有約粉絲專頁瀏覽相關資訊。

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