桃園扶輪社主辦和桃園市志願服務協會承辦的2023桃園市閩南語說故事比賽，預定11月18日19日分別在桃園慈護宮、中壢仁海宮、龜山壽山巖觀音寺、南崁五福宮等辦理初賽及25日在桃園市府會議中心辦理決賽，報名分為：幼兒園組、國小低年級、中年級、高年級和青年組（國高中生）等5組，今年目前報名有115人，為了鼓勵更多學生參加，延長開放報名至10月20日。

由桃園市政府、桃園市議會、桃園市政府文化局指導桃園市閩南語說故事比賽，主辦單位桃園扶輪社社長周勤富表示，「用咱的台語、講咱的故事」是為協助落實本土語言教學，鼓勵新生一代學生使用閩南語上台表演，增加學生對口說台語的自信，使本土文化意識向下紮根，桃園扶輪社和桃園市政府曾在2016年舉辦過閩南語說故事活動獲得熱烈迴響，今年決定恢復辦理並至少辦理3年。

扶輪社特別編列10萬元經費給優勝選手獎金及獎牌獎品等，各組第一名5千元等。獲勝學生的指導老師將報請桃園市政府教育局依法辦理敘獎。