張睿家首次挑戰台語劇。（粘耿豪攝）

韓瑜、張睿家、林玟誼、伊正、王彩樺、黃西田、民雄、柏妍樺、黃新皓、巴鈺、李之勤、許瓊月、簡劭峰、徐偉然今出席台灣首部木工職人劇《阿叔》首映記者會。首次出演全台語劇又是全劇身材擔當的張睿家，突然被要求用台語為《阿叔》宣傳時，由於張睿家太過緊張講得不「輪轉」讓一旁的巴鈺忍不住笑說「是不是脫衣服比較簡單。」

巴鈺和曾國城主持的《一代女王》這次沒入圍金鐘，節目收攤，她認為評審的評斷很主觀，會心碎嗎？巴鈺：「要聽實話嗎？當然是很替入圍者開心。」會遺憾？「人生有太多遺憾的事情，若要鑽牛角尖就不要活了，就擁抱、接受，開心把接下來過好。」她現在也努力把金鐘紅毯訪問準備好。

韓瑜今出席首映記者會，分享拍戲甘苦。（粘耿豪攝）

韓瑜（左起）、張睿家、王彩樺在台上逗趣互動。（粘耿豪攝）

8點檔女神韓瑜，首次挑戰飾演新聞主播，透露拍攝播報財經新聞的橋段時最困難，財經的內容有百分之80都聽不懂，「偏偏導演要使用播報財經新聞的畫面，所以經歷了非常漫長又痛苦的時間。」韓瑜劇中未婚先孕的女兒柏妍樺，分享在拍攝過程中令她印象最深刻的一場戲是，她必須跟王彩樺頂嘴、破口大罵，心有餘悸的說「當下自己也嚇到心臟快停了。」

黃新皓（左起）、王彩樺、民雄，劇中組成可愛的家庭。（華視提供）

劇中飾演逗趣夫妻擋的王彩樺、民雄分享，拍攝過程中每一場戲都很有趣，王彩樺笑說「民雄整個人都很好笑，他台語不『輪轉』的時候，會自己打自己，會有想去撞牆的感覺。」民雄自曝NG的次數多到不行。

林玟誼分享在嘉義拍攝的半年期間，除了遇到颱風的幾天外，嘉義的太陽都非常熱情，每天都是豔陽高照，拍攝現場的街坊鄰居也跟太陽一樣熱情，戲劇殺青要離開前都好捨不得。

伊正（左起）、李之勤、徐偉然出席記者會。（華視提供）

暌違多年再次接演連續劇的黃西田，開心表示：「我已經好幾年沒演連續劇了，這次遇到這麼多的年輕演員，很新鮮、很好玩！」特別提到旁邊的資深演員伊正，笑虧以前一直以為對方也是新生代演員，讓伊正又驚又喜。問及年輕一輩演員們的台語，黃西田直呼「都不及格餒。」民雄更補槍笑虧大家都是小學生程度。

許瓊月（左起）、黃西田、韓瑜、柏妍樺。（華視提供）

華視、東森超視首度合作、共同出品，全新年度8點檔大戲《阿叔》，講述一生都在失去的「木工修復師」尋找自我、修補情感的溫情劇。10月11日起週一至週五晚間８點敬請鎖定華視主頻、東森超視《阿叔》。