世界自由民主聯盟、亞洲太平洋自由民主聯盟6日參訪新竹科學園區台灣積體電路公司，隨後由新竹縣長楊文科邀請世盟、亞盟成員品嚐在地客家料理，了解新竹縣文化、特色及高科技產業。

楊文科對世界自由民主聯盟（簡稱世盟WLFD）中華民國總會理事長曾永權帶團參訪表達歡迎，而亞洲太平洋自由民主聯盟（簡稱亞盟APLFD）成立於1954年，迄今已有69年的歷史，擁有遍及亞太地區的20多個國家分會，是亞太地區歷史最悠久的非政府國際組織（NGO），於1993年成為聯合國非政府組織正式成員。

楊文科指出，世盟與亞盟在追求自由民主上做出重要貢獻，未來希望能建立起新竹縣與世盟及亞盟雙方友誼的橋樑，共同為增進人類福祉與維護世界和平而努力。

楊文科也介紹新竹縣，除了擁有半導體、資通訊ICT及生醫產業等產業聚落，也是客家文化重鎮，縣民平均年齡40.25歲、綜合所得平均數為139.5萬元，楊文科也說，新竹縣具有年輕、有活力、收入高的特性，今天以客家料理、台灣啤酒招待貴賓，也期望能享用在地特色料理。

世界聯邦主義者協會會長暨聯合國裁軍、和平暨安全非政府組織委員會主席Bruce F. Knotts在致詞時表示，每個人出生都帶著人權與尊嚴來到世上，這也是聯合國人權宣言的一部分，讓大眾了解不分弱勢、族群，人人都享有同等的人權和尊嚴，也是亞盟與世盟努力的方向。

英國參議院副議長Lord Dennis Rogan為世盟英國分會長發現新竹縣致力發展科技工業，努力提升客家傳統文化、藝術、音樂、料理等，讓城市增添獨特的人文風貌。

旅居西班牙的世盟海外發展委員、西班牙馬德里康普大學兼任教授黎萬棠指出，很多參訪成員到台積電參訪後都很感興趣，他身為台灣人也與有榮焉，護國神山當之無愧。

來自德國的Axel Fischer為前國會議員、世盟德國分會長，他說，新竹縣是非常重要的城市，為高科技發展之地，可以看到自由民主如何透過人與科技做結合，希望可以讓各地、各領域看見，他也祝福中華民國雙十節快樂。