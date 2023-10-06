一名劉姓女子趁十一連假與親友一行5人入住江蘇連雲港的飯店，沒想到卻在飯店房間冷氣出風孔內發現針孔攝影機，更離譜的是，檢查了3間房間，每間都有！不過，酒店堅持這些針孔攝影機都是客人「自己安裝的」，認為經營10年信譽遭誣賴，也忿而報警。目前警方已接獲雙方報案，正進行調查中。

中國近期適逢十一連假，與親友一起到連雲港度假的劉女，3日晚間入住連雲港贛榆區華中路的紫驛酒店，當時他們一行為4個成年人、2個小孩，因此開了2間房。劉女透露，朋友洗完澡後關燈就寢時，發現冷氣出風口處有不明光點，他們將出風口拆開後竟取出一個用透明塑膠包住、連接著電線的攝影機，劉女隨後在自己房間內的相同位置，也找到一個攝影機，嚇得立刻報警處理。

根據劉女曝光的影片，正當他們一行人接受警方建議決定接受退錢離開時，他們經過一間房門微開的客房，基於好心將發現攝影機一事告知該房房客，並在徵得對方同意後入內查看，豈料，竟也在冷氣出風口處發現了攝影機。事後，這位酒店客人也選擇了向警方報案。劉女強調，他們與這間房客並不認識。

劉女稱，飯店第一時間不但沒有任何道歉或解釋，而是不准顧客離開，並嗆聲「有攝影機住客也脫不了關係」，懷疑他們是自導自演、攝影機一定是他們自己裝的，3個房間是「團伙作案」。且隔天下午他們往返酒店想取回遺忘的藥品時，櫃台不但不配合還叫來老闆娘，辱罵劉女「人品有問題」，讓劉女十分憤慨，決定起訴，尋求法律途徑。

4日晚間，飯店法定代表人對此事做出回應，她表示：「十多年來一直誠信經營，目前已經報警，公安機關已經介入調查，已經把相關影片交給警方，一切以警方調查為準。」

劉女也在抖音開設帳號發出錄音檔、影片等相關蒐證，強調只是陳述事發經過，維護自身權益，要的是飯店的道歉，最終結果以警方或者法院結果為準。

劉女事發後在抖音發出相關證據，維護權益，訴求得到酒店的道歉。（圖／截自劉女抖音帳號）

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