印度空軍參謀長喬達里（Vivek Ram Chaudhari）發表聲明，該國空軍將在2024年如期接收先前向俄羅斯訂購的5個團級系統訂單中的最後2個團的S-400「凱旋」（Triumph）防空系統。1個團級系統組成為2個防空砲兵營，合計48輛發射車（TEL），因此2個團級系統為96輛發射車以及專屬的雷達系統和指揮站。

All three regiments of S-400 air defense systems supplied by Russia to India are now deployed along the border with Pakistan and China.



Delivery of the remaining two will be completed by 2024.

- Pakistan Media pic.twitter.com/o09jxtVsLw — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 6, 2023

綜合軍事媒體《Military Watch Magazine》以及俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）5日報導，喬達里表示：「我們的採購合約為5個團級系統，目前俄羅斯已經交付了3個。由於烏俄戰爭的阻礙，交付有所耽誤，但我們確信在接下來的1年內，將會收到其餘的系統。」 他還補充說，印度正在開展一個名為Kusha的本土長程防空系統計畫，這是為提升國防自主性，進而不再依賴外國武器系統。

在印度國防部於2018年10月根據一項價值54.3億美元（約1744億新台幣）的合約訂購了俄羅斯S-400防空飛彈系統，俄羅斯已經加速了這些系統的交付速度，以滿足印度隨後的要求。

Indian Air Force Chief Announces Russian Systems Among $21BN of Contracts



VR Chaudhari told that 🇮🇳 received three S-400 missile units from Russia and hopes to get the remaining two by 2024.



He also revealed plans to acquire 97 more indigenous LCA MK-1A jets & upgrade 84… pic.twitter.com/xoD12Pk6v9 — RT_India (@RT_India_news) October 3, 2023

由於在2010年代進行的大規模投資，俄羅斯國防部門已能夠規模量產S-400系統，既能快速擴大國內庫存，又能同時出口到白俄羅斯和印度。因為採購這些防空系統，印度一再受到美國經濟制裁威脅，但德里強烈譴責這種威脅非法。

俄羅斯新工廠的建設和舊工廠的現代化已經促進了大規模生產，使每年能夠生產數個團的S-400系統，這在與S-300V4和S-500等其他新型長程系統的生產並行進行。

俄羅斯生產能力提高，得益於聖彼得堡的奧布霍夫工廠（Obukhov）的新廠區、經過徹底現代化，位於基洛夫的「Avitek工廠」以及位於下諾夫哥羅德的「NMP工廠」。

俄羅斯總統普丁於2023年1月，談到了俄羅斯地對空飛彈系統的生產規模，他在訪問奧布霍夫工廠時強調，該工廠的地對空飛彈產量超過了世界其他工廠的總和。儘管有爭議，因為中國大陸和北韓的生產數量相當可觀但資訊並不透明，但該工廠的產量被認為超過了所有北約成員的總和。