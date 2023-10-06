新天地（8940）餐飲集團受惠疫後宴會與餐飲消費復甦力道強勁，挹注今年前三季累計營收達10.21億元，年增率高達71.74％，創下歷年同期新高！

法人表示，由於第四季是餐飲業的傳統旺季，加上集團旗下新品牌「樂葵法式鐵板燒」與「匠.精緻鍋物」展新店，助攻新天地第四季旺上加旺，2023全年營收與獲利創高可期。

新天地餐飲集團以「新天地」、「雅悅」、「萊特薇庭」、「唯愛庭園」四大婚宴品牌、8大據點成為中台灣宴會龍頭，相較於其他餐飲業者在疫情期間陷入困境、中斷軟硬體投資，新天地看好後疫情宴會補辦商機及競爭者減少的雙重利多，逆勢加碼旗下各宴會廳升級及展店，果然在疫情後業績大幅反彈，歡喜豐收宴會報復商機。

不過，大型宴會廳投資金額動輒數億元，不僅回收期長，加上結婚對數逐年減少，新天地除了持續穩固宴會市場領導地位，也加速啟動第二成長曲線，全力發展連鎖餐飲品牌。

其中，去年11月開幕的「樂葵法式鐵板燒」，已成為台中最難訂位的鐵板燒餐廳之一，單月平均可創造500萬元的營收，成為集團「小金雞」！新天地趁勝追擊、「樂葵法式鐵板燒」台中二店進駐集團旗下位於單元二「萊特薇庭」婚宴會館，9月20日已經正式營運，國慶連假期間訂位已爆滿。

新天地表示，「樂葵法式鐵板燒」第三店預計2024年初進駐台北市信義計畫區的「微風百貨南山店」，雙方預計10／18簽約！樂葵法式鐵板燒將為母集團挹注營收成長的新動能。

此外，挾著母集團高價海鮮的採購優勢，訴求活龍蝦四吃與A5和牛的新品牌「匠‧精緻鍋物」，首店將進駐台中捷運市政府站附近，預計11月中旬開幕，為新天地的餐飲版圖再添生力軍。