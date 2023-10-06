對於潛艦國造以及郭璽、馬文君之間的爭議，中天電視《綠也掀桌》主持人李珮瑄推測，郭璽再繼續爆下去，綠營差不多要斷了！郭正亮稱，「綠營就倒了！」因為此人不可控跟爭議性，絕對大於馬文君。

前立委郭正亮5日在中天電視《綠也掀桌》提到，立委參加秘密會議的簽名有兩張，一是參加會議的出席簽名，還有一張保密切結的簽名，有時候會簽，至少他的部分有簽名。

郭正亮披露，如果直接看國防部資料而且是標案，涉及技術細節，是非常機密的，「我認為現場看完就收回」，如果是英文看不懂還出去打電話，「天方夜譚！」怎麼可能出去？而且手機也不在身上，根本不能帶進會議室。不然請披露的立委出來開記者會對質，簡直是天方夜譚、瞎掰！

郭正亮認為，潛艦國造的案子，美國有不同意見，海軍也有不同意見，招標過程有非常多家廠商，後來是直布羅陀GL打敗其他公司，當然會有不滿意的聲音，任何招標案都一樣，更不要講軍火。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮分析，因為馬文君晚了兩天提告，文宣的聲勢上被扣帽子，在馬文君回擊後，勇敢的徐巧芯也跳出來。錄音帶也有人聽過，但很複雜，徐巧芯願意去整理。而此音檔很多年前就有人拿到，只是不想沾就算了，哪裡知道要拿來當選舉武器，大家就翻出來看。

主持人李珮瑄推測，郭璽再繼續爆下去，綠營差不多要斷了！郭正亮斷言，「綠營就倒了！」因為此人不可控跟爭議性，絕對大於馬文君，「我不認為綠營敢挺郭璽！」