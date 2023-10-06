中華橋藝隊6日在杭州亞運混團金牌戰，以196.00擊敗強敵地主大陸隊的185.77分，漂亮拿下追平上屆的本屆第17面金牌，其中夫妻檔范綱維與蔡博雅，更是這個橋藝混團隊的兩大核心人物，不過他們今天能夠奪金的關鍵，還是第一節後就發生激烈爭吵。」

本業是耳鼻喉科醫生的范綱維說：「就算我們是夫妻，也是橋藝搭檔，還是常常吵架，今天打完第1節我們就大吵，還要拉上房間窗簾避免太吵。」蔡博雅隨即回應，「可是我們冷靜一小時就沒事了，我們仍是最親密的戰友，老公那次都是我的錯。」

范綱維表示，為了這次亞運，所有隊友努力準備整整5年，畢竟大部分都是業餘選手，都有自己工作要顧，難免都會遭遇低潮，或是碰上選拔問題，不過他們還是度過難關，「像是我今天奪金之後，第一個要感謝的就是願意讓我請假的診所所長。」

「其實我們跟大陸隊在今年6月亞太盃就遇過了，當時他們遙遙領先拿下金牌，我們只拿銅牌，」范綱維說，「可是今天我們做到了，除了感謝在台灣替我們加油的觀眾，也讓大家相信自己也可以做到。」

最年輕的隊員陳冠瑄則是大學剛畢業的社會新鮮人，「感謝所有隊友的支持，才讓我有機會拿下這面金牌。」至於在聯發科上班的劉名謙說：「我有參加上屆亞運，這次多虧有這麼優秀的隊友支持才能奪金，當然我也要感謝公司願意讓我請假。」