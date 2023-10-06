2023年諾貝爾和平獎得主已於周五（6日）揭曉，仍在獄中服刑的伊朗自由人權運動人士穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）獲得和平桂冠，她是歷來第19為女性得主。她對抗的是伊朗當局壓迫婦女的重拳，多年來倡議人權與自由，有如德黑蘭當局的眼中釘。挪威諾貝爾委員會評選穆哈瑪迪為得獎人的決定，可能觸怒伊朗政府。伊朗官方尚未正式回應。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）周五在和平獎得主發布記者會說明，今年和平獎認可的是公認的伊朗社運領導人穆哈瑪迪領導的重大反對運動成就，同時也表彰參與反對運動抗議伊朗當局歧視、壓迫婦女行為的數十萬人。賴斯-安德森甚至在開場白以波斯語朗讀伊朗反對運動的口號「女性、生命、自由」（woman, life, freedom）。委員會呼籲伊朗當局釋放穆哈瑪迪，讓她親自接受表揚。諾貝爾和平獎頒獎典禮預計12月在挪威首都奧斯陸舉行。

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars news agency）報導，穆哈瑪迪因「危害國安」行為獲得諾貝爾和平獎，指她「拿到西方人給的獎」，還說她「因危害國家安全多次上了頭條新聞」。

穆哈瑪迪今年51歲，人生大部分時光都獻給了人權運動。

穆哈瑪迪出生於1972年4月21日出生於伊朗西北部大城桑揚（Zanjan），大學主修物理，畢業後當了工程師。她在大學時代就在學生報紙撰文為女權發聲，二度在學生政治社團集會之中被捕。後來她在多家改革派報紙擔任記者，2003年加入由諾貝爾和平獎2003年得主艾巴迪（Shirin Ebadi）領導的伊朗人權捍衛中心（Defenders of Human Rights Center），現任副主席。

穆哈瑪迪1999年嫁給支持改革運動的記者拉赫馬尼（Taghi Rahmani）不久，育有一對雙胞胎。拉赫馬尼婚後不久首度被捕，服刑14年出獄後於2012年帶著雙胞胎遷居法國。即使如此，穆哈瑪迪持續投入人權、婦權、廢除死刑等社會運動，未曾放棄。

今年51歲的穆哈瑪迪迄今至少13次遭伊朗政府逮捕，其中5次定罪，刑期累計31年，另受鞭刑154下。1999年首度因批評伊朗政府被捕，坐牢1年；最近一次是2022年1月。人權組織「前線戰士」（Front Line Defenders）指她此刻在德黑蘭伊文監獄（Evin Prison）服刑，刑期大約12年。去年1月她被控危害國安遭判8年，服刑期間暫時外出就醫，4月12日返回監獄。

諾貝爾獎官網資訊顯示，歷來和平獎得主有5人獲獎時身在獄中。穆哈瑪迪的「前輩」包括：德國記者奧西艾茲基（Carl von Ossietzky，1935年）、緬甸前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，1991年）、中國作家劉曉波（2010年）、白俄羅斯人權領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski，2022年）。