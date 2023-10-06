女星小S（徐熙娣）與圈外人許雅鈞結婚後，先後生下3個女兒，3人都越長越漂亮，其中二女兒Lily（許韶恩）更多次被稱讚外貌最仙，甚至快美過小S。今（6日）晚間小S突真情流露，透露親愛的家人讓她人生能好好振作，工作也變得幸福；不過，網友見她與Lily合照留言直接歪樓，「女兒比妳漂亮」。

小S今晚一改平時搞笑瘋癲形象，在Instagram分享與家人一起聚餐，有感而發地說，「人生到底有什麼讓你振作？」當自己看到媽媽、女兒和姊妹等愛的家人，便覺得還能工作是多幸福的事；但小S也不忘當藝人最重要的，「當然也要瘦歡迎啦」，忍不住感謝這一切。

在小S真情流露外還附上她與Lily的合照，Lily長越大越漂亮，和媽媽小S同框美貌伯仲之間；而廣大粉絲見到小S發文，留言卻與她真情流露沒關係，重點全放在Lily身上，「女兒好清秀」、「青出於藍真的更勝於藍」、「女兒太正了啦」、「S要開始保養了，女兒比妳好看一點呦」。

小S和老公許雅鈞結婚後，生下大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）和許老三（許曦恩），3人也越長越漂亮，先前Lily過生日時，仙氣爆表的外貌，讓大票男粉絲搶著喊小S岳母。