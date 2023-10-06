民眾黨總統參選人、前台北市長柯文哲近日將推自傳體漫畫，然而其在序文中點評對台灣漫畫的看法，引起外界熱議，台北市議員何孟樺今(6)日針對此事質詢台北市長蔣萬安，要求他替台灣的漫畫創作者發聲；對此蔣萬安表示，不認同柯的說法，漫畫應是不分年齡的深受大眾喜愛。

何孟樺指出，中央跟地方這幾年都支持台灣漫畫，而台灣漫畫在日本其實也是得獎連連，之前蔣萬安先前會晤日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎時，對方也盛讚日本幾個重要漫畫獎項，都可以看到台灣創作者的名字，甚至蔣萬安7月時也有贈送台灣漫畫給麻生太郎，表達出對台灣漫畫的支持，同時也證明台灣漫畫一步步走上國際舞台。

接著何孟樺話鋒一轉，指出柯文哲近日將出版的自傳體漫畫，在序中批評「台灣漫畫都是給小孩子看的，對大人來說，純屬搏君一笑，搞笑用的」、「沒有討論甚麼重要的議題」，對此想請問蔣萬安的看法。

蔣萬安則說，自己並不認同這樣的看法，且漫畫應不分年齡層的深受大家喜愛，台灣本土漫畫家也有很好表現。

另外何孟樺表示，柯文哲還說位在台北西門町的台灣漫畫基地，裡面擺放的都是日本少女漫畫，沒有看到討論重要議題的漫畫，但其實該基地藏有全台灣最多的台漫作品，不容汙衊以及揶揄，要求蔣萬安以及文化局需替漫畫創作者發聲。

對此文化局長蔡詩萍則回應，感謝議員提醒，針對該議題，文化局會列為重點關心部分。