民進黨籍新北市前副議長陳文治，擔任議員時涉利用人頭詐領上百萬元助理費，被新北地檢署依貪污治罪條例起訴。

檢調調查，陳文治2009年自2021年擔任議員期間，利用4名人頭向議會詐領86萬餘元助理費，作為陳文治個人信用卡、水電費等私人支出使用。檢方8月10日指揮新北市調查處兵分多路搜索陳文治住家等6處，複訊後認為陳文治涉嫌重大，向新北地方法院聲請收押禁見裁准。

偵查時，陳文治坦承犯行，並繳回犯罪所得，檢方考量陳文治自白、繳回犯罪所得，依利用職務機會詐領財物、偽造文書等罪起訴，請法院從輕量刑。

另被檢方起訴的，還有陳文治服務處的前會計3人，另外王姓、胡姓兩名人頭因坦承犯行，獲緩起訴處分，分別須向公庫支付6萬、4萬元；另外兩名人頭則因不知情獲不起訴處分。

陳文治另因在2021年涉嫌替劉姓女友人的違建關說，讓拆除大隊包庇違建使用保麗龍空心磚封閉結案，被檢方依貪汙等罪起訴，案件正由新北院審理。