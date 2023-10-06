旅居台灣多年的美國網紅李小飛（Asher Leiss），日前拍影片透露，在台東買了房子，未料屋況卻和當初說好的有差距，讓他無奈還要花費幾百萬的額外支出修繕。

李小飛花費1650萬台幣在台東置產，他感嘆「台灣的房子很貴，很誇張」，雖然房子很大，但因為在鄉下又是老屋，還存在很多問題，因此他在買之前，就極力確保不會有額外支出，因為光買房就已經遠遠超出他原本的預算。

未料，本來屋況說明書強調房子不會漏水，也沒有水泥剝落情形，但沒想到只要下雨，就開始滲水或漏水，一開始房仲否認房子有問題，直到找了專家來檢測，對方才改口承認。

而當初屋況說明書上寫到，如果2年內有問題，賣家要負責修繕，李小飛在和屋主、房仲討論修理事宜時，房東感覺是願意負責的，反而是房仲不停繞圈子，後續連繫房仲都拖很久才回覆，最後更直接要他發存證信函就失聯。

現在三方為了修繕費用正在商討中，李小飛也透露房仲終於打電話聯絡他們，「希望他們會對説過的話負責，讓這件事順利落幕」。

至於負責的不動產經紀有限公司也發出聲明：

1本案在帶看時，有告知屋況，後續因買方提出需求，經協議提前點交，讓買方能提早於交屋前装修。

2.買方支付款項尚餘百萬元在履保帳戶，係因漏水修繕等問題，還在處理中，故尚未將權狀交予買方。

3.針對漏水屋況，屋主願意負責修繕、提供保固，惟因買方要求近百萬的精神賠償，所以尚在溝通協調中。

4.本案自買方反應相關問題後，本店持續與買賣雙方溝通協調，甚至跟屋主爭取到減價、解約等選項，也代墊相關稅費、規費，惟雙方認知尚有落差，本店將繼續處理以期順利解決。

豪宅買價公開啦！加上後續還要再花修繕費用呢？（影／取自Xiaofei小飛YouTube）