受小犬颱風外圍環流影響，今天（6日）全台各地都有局部降雨，尤其以東南部地區及恆春半島較為明顯，明天（7日）持續受颱風外圍環流影響，提醒民眾若有出遊打算，應隨身攜帶雨具備用。

雙十連假全台溼答答。（圖／中央氣象署）

中央氣象署最新資訊顯示，明天受颱風外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，且東部、東南部及午後西半部地區更有局部大雨發生的機率；氣溫方面，各地氣溫最高約30度，感受僅稍微悶熱。

下周日至下周二（8日至10日）東北季風增強，東北部及桃園以北地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨；下周三起至下周六（11日至15日），持續受東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署公布未來2周天氣。（圖／中央氣象署）

中央氣象署提醒，未來一周期初至期中受小犬颱風外圍環流及鋒面影響，北部與東部有較大雨勢，其他地區有短暫陣雨；下下周的天氣，降雨則以迎風面的北部及東半部為主，且受北方系統接近影響氣溫略降，至於10月底前，南海及菲律賓海還是有熱帶擾動生成的機會。