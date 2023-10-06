前總統馬英九今年拒絕出席國慶大會，原因是內政部國慶籌備委員會已連3年將雙十國慶英譯為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」，引發關注。為喚醒國人對國旗的重視，國民黨發言人、高雄市立委參選人李明璇今在記者會中，公佈她和競選團隊共同精心拍攝的《國旗歌》，並表示，希望能藉這支國慶影片，喚醒大家的愛國心、對旗幟的尊敬。

中國國民黨中央今（6）日上午，舉辦「行動代號ROC：國民黨國慶活動介紹暨青年國旗歌影片發佈」記者會。特別吸睛的焦點就屬國民黨女力，除了台北市議員徐巧芯發放十萬國旗活動，國民黨高雄市立委參選人李明璇推出《國旗歌》國慶片首映，用溫暖的力量，共同響應國慶！

影片字幕「在創造光榮的時刻，一起團結為勝利喝采」、「走過112個年頭，讓這面國旗，與我們創造更多感動與榮耀」，片中有老有少人手一旗，呈現在各樣場合大家會揮舞國旗的時刻。

李明璇認為，國旗是國家的，是屬於每個人民的，不是屬於任何政黨的專利。這支一分多鐘的影片，既不是國民黨宣傳片，也不是李明璇的競選影片，她想呈現每個國民與國旗的浪漫感動時刻。

李明璇坦言，近幾年中華民國國旗在許多國際場合更能被看見，是因為我們各行業菁英，在世界各國參加比賽得獎時，也都會披上她。因此，我們希望大家看見中華民國的同時，能有一種「榮耀共享」的感覺。

當身為加油團時，我們依舊可以拿著這面旗，為自己支持的代表隊喝采；在達到人生的每個里程碑，國旗都能伴隨我們身邊，甚至是隨時拿著國旗，都能感到驕傲。

李明璇也指出，就像美國一樣，餐廳會有大國旗，或是小社區會有國旗，「但不會讓你覺得這是眷村或是中華料理感，更不會讓人覺得這是國民黨支持者才有的行為，而是自然而然的愛國心，一種對旗幟的尊敬，這是『我的國我的家』的感覺。」

對於片中出現許多小孩拿國旗，是代表哪些意象？李明璇說明，「因為我希望我們這一代年輕的爸爸媽媽，能夠共同守護孩子們也努力守護中華民國，讓她世世代代成為我們的榮耀！」