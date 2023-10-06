台北市長蔣萬安6日下午繼續進入台北市議會接受議員質詢，過程中民進黨議員何孟樺表示，蔣萬安民調低迷，直呼他沒存在感、被幕僚架空，更送給蔣萬安一幅「龍袍加身畫像」，提醒他不要當北市末代皇帝搞垮台北市，對此蔣萬安則不發一語，撇頭面露不悅。

何孟樺於6日質詢中表示，今年3月到9月間，各單位民調都顯示蔣萬安的滿意度幾乎都是六都墊底，質疑身為首都市長，民調為何如此低迷？對此蔣萬安也對此感到不滿意，並強地「會加倍持續努力，民調有高有低，不管高或低，態度都是一樣要持續、加倍努力。」

何孟樺則直言，她認為蔣萬安的存在感太低，北市在蔣治理下漏洞百出，從天坑到樓塌，市府表現讓市民看不下去，直呼內部一團亂。何更質疑，第三位副市長到底在哪裡？上個會期就有人在問，甚至觀傳局長還要兼任副秘書長，難道市府真的沒人才了？蔣萬安抿嘴微笑回應，很快就會有相關人事安排，下周就會有（副秘書長）。

何孟樺說，蔣萬安要重拾市民的城市光榮感，必須安內攘外，外界傳言蔣萬安是魁儡、被幕僚架空，有許多「地下市長」存在，希望蔣萬安好好做自己。她還送上禮物，是蔣萬安身穿龍袍、寫著「末代皇帝」字眼的裱框畫，提醒蔣不要當台北市皇帝，更不要做末代皇帝，禍國殃民，搞垮北市，蔣萬安則撇頭不發一語。

北市府發言人殷瑋表示，從無端批評當中可以看出議員對存在感的重視，因此不難理解議員送畫的動機。殷瑋說，如果議員在乎六都市長評比，可以看看9月好感度調查；如果議員在乎競爭力，可以看看遠見的最新調查。議員可能忙著作畫，忽略比較新的資訊，重點是，不論民調高低，北市府團隊都會持續努力，以市民權益為依歸。