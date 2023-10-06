因應開放萊豬進口，農委會（現為農業部）因而啟動百億基金，但使國內半數以上養豬場投入改建，使在養量減少5000多噸，且因國際豬肉價格昂貴，使進口商進口意願低落，為滿足豬肉需求，農業部從5月1日至9月30日啟動3億元的進口豬肉補貼，詢問明年會再啟動補貼進口豬肉？農業部次長杜文珍說，目前沒有評估，要看國內回來狀況。要視整體評估？她說，一定是這樣。

杜文珍表示，進口豬肉補貼為產銷調節，預算來源應該是農發基金，如果農發基金相關預算無法支應，會再去跟行政院爭取，但她強調，「與養豬百億基金完全不相干」。

進口豬肉是為平抑豬價？杜文珍指出，因為國內豬舍修繕，導致在養量較少，還是希望國產豬肉滿足國人需求，但不能叫平抑豬價，豬有其成本，讓農民賺錢是應該的，但量不夠時才會逼的要進口，且進口冷凍豬肉與國內生鮮溫體豬肉用途上還是有所不同，未必有互相取代，仍希望國內毛豬產業能夠修繕完畢後，再回來永續經營，並改善包括廢汙水後，才會是長久之計。

之後會再考慮啟動補貼進口豬肉？杜文珍說，目前就是到今年9月為止，今年看起來就是這樣子，沒有其他考量的話，明年之後希望國產豬肉趕快回來。明年是否要再度啟動？她說，目前沒有評估，要看國內回來狀況。