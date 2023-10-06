民進黨總統參選人、副總統賴清德3日到中山大學講座，後挑戰開放式提問，其中1名外文系女學生，直球對決提問賴如何解決「民進黨掌權力帶來的腐敗貪汙」，賴卻反問，「那一個具體事件？」兩人交鋒的對話影片在網路瘋傳。事後，該女大生也在「中山大小事」提出她的看法，雖承認自己提問沒做好功課，但強調，如果執政者給大家的印象是弊案很多，對她來說就是一個很不正常現象。

根據網路上瘋傳的影片，該名外文系女學生提問如何解決「民進黨掌權帶來的腐敗貪汙」，賴反問「那一個具體事件？」女大生則一時語塞，僅回答「民進黨上任以來有很多貪汙案例」，賴又續問「印象最深的是哪一案？」女學生答不出來，但在場學生鼓譟喊出，「疫苗採購、台南光電、雞蛋」。對此，賴強調，這些案子已經進入司法程序，不會辯駁也不會護短，他要學生質疑、評論案件前，先了解媒體報導是否為真實、是否有具體事證。

有部分網友認為，女學生應對賴的反應太弱，但也認為，賴清德的「反質詢」根本賴皮，且民進黨的弊案真的太多，「罄竹難書，當然講不出來」，還為女學生緩頰，認為她一時反應不過來，是因為「沒想到能不要臉到這地步吧」。兩極化的正反看法，甚至有不少人批評女同學「沒做功課很丟臉」，讓女學生倍感壓力，為此，女大生也在「中山大小事」提出她的看法。

該名女學生指出，她沒有做好功課這一點是她不對，謝謝各位學長姊的指教，對於提問副總統賴清德民進黨內貪污腐敗這件事情，想法很單純只是訓練自己對於執政當權者，勇於質疑的勇氣，這一點她做到了，所以她並不覺得丟臉。

女學生表示，因為弊案真的太多有印象，一時之間她還真說不出來要舉哪個例子，此起彼落的弊案舉例大家都有印象，如果執政者給大家的印象是弊案很多，對她來說就是一個很不正常現象。

她也說，如果博士論文需要封存不能查閱，她覺得很不正常，更舉例，像林智堅論文從頭到尾閃閃躲躲，她也覺得很不正常，最後事實證明就是抄襲。她也強調，她個人沒有任何的政黨傾向，她只知道不敢直接面對問題，就是有問題。

不過，女學生發文後，引發更多網友的肉搜，甚至出現很多人身攻擊，有網友稱，「女學生來自深藍的家庭，才會戴有色眼鏡看民進黨」；也有網友表示，「有必要追殺女學生嗎？」

國民黨立委鄭麗文也表示，民進黨這種「反質詢」的方式，顧左右而言他的官腔，在立法院也是層出不窮，但是真的沒想到「lie神」卻拿來對付學生，學生質疑的問題句句屬實、毋庸置疑，lie神的反應，簡直就是沒了讀稿機的「蔡EE 2.0」。