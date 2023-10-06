元大金控公布9月自結損益，單月稅後純益17.2億元，累計前九月稅後純益為235.32億元，較去年同期的196.05億元年增20％，稅後每股盈餘（EPS）1.85元。

元大金累計前九月稅後純益235.32億元，其中，子公司證券與銀行仍為主要獲利動能。不過由於9月台股大盤日均量減少，證券單月稅後純益為9.2億元，比上月減少4.65億元，累計前九月稅後純益110.46億元，比去年同期增加13.65％；銀行方面，因存放利差減少，單月稅後純益為6.26億元，比較去年9月單月稅後純益略減1.39億元，累計前九月稅後純益74.52億元，比去年同期增加24.57％。

元大人壽方面，9月人壽受惠於美元升值，匯兌利益增加，但單月保單成本亦高，單月稅後純益為0.78億元，累計前九月稅後純益36.15億元，比去年同期增加1.5％。元大期貨累計前九月稅後純益14.18億元，比去年同期增加72.5％。元大投信累計前九月稅後純益18.33億元，比去年同期增加39.9％。