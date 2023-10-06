美國進口豬肉「洗產地」爭議引起食安風暴，在台中市率先公布81間使用到洗產地美豬的業者後，台北市今（6日）晚也公布稽查結果，雖然未發現違規批次產品，但卻意外抓到5間業者的豬肉原產地標示違規，包括知名連鎖餐飲潮味決、三顧茅廬都中標，將依法開罰。

桃園「新興冷凍食品」及新北 「瑞騰國際」涉嫌從美國進口豬肉，再標示成其他國家產地來出售，引起此次洗產地風暴。台北市衛生局日前接獲通知，指涉嫌違規的2間業者，有將洗產地美豬販售給北市41間業者，北市食安官因此在今日會同消保官啟動專案查核，不過現場卻未發現相關違規批次之產品。

不過，此次稽查卻意外查出1間業者未標示產地，還有4間業者豬肉原產地標示不實，前者可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，後者可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

標示違規的業者三媽臭臭鍋、潮味決及三顧茅廬。（圖／台北市衛生局）

北市衛生局同步公開5間違規業者，松山區的印盒子廚房使用美豬現場卻未標示；其餘標示不實的業者分別是南港區的三媽臭臭鍋中研院店，使用加拿大豬卻標示產地為台灣；南港區的潮味決，使用美國豬卻標示產地為台灣、西班牙與加拿大；內湖區的三顧茅廬，使用美國豬卻標示產地為台灣；士林區的韓玉館，使用美國豬卻標示產地為加拿大。

北市衛生局強調，經台北市長蔣萬安指示，即日啟動市售豬肉標示查核專案，每月查核至少300件標示比對業者來源單據，國別是否與現場標示一致，年底前至少查核1000件，查核內容包含稽查現場請業者出示來源單據、來源商品原始外包裝等佐證資料，比對現場肉品國別是否正確。