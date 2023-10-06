一年一度利用暑假當兵的機會來囉！83至93年次就讀國內外專科以上在學男子，可在今（112）年10月16日上午10時起至11月15日下午5時止，踴躍上內政部役政司全球資訊網提出申請，就有機會在113年及114年連續2年的暑假分階段完成4個月的常備兵役軍事訓練，讓自己提早完成兵役義務，畢業後無縫接軌職場或繼續升學。

兵役局表示，國防部考量國內外就學地區暑假起迄期間差異，今年申請暑假分階段常備兵役軍事訓練，提供3個陸軍梯次，總計錄取1600員額（第一梯次200員額；第二梯次1200員額；第三梯次200員額），由於每個梯次受訓期間不同，役男申請前務必詳閱公告說明及審慎選擇梯次。另各梯次申請人數未超過公告錄取員額時，全額錄取；如申請人數逾錄取員額時，內政部役政司將於112年11月16日上午10時就申請序號公開辦理抽籤。

兵役局提醒，分階段常備兵役軍事訓練每年僅有一次報名機會，且近年錄取員額由往年3000員額，漸縮減為1600員額，去年全國有9873名役男報名，中籤率約16.2％，台北市也僅252名役男歡喜中籤，因錄取名額有限，請台北市役男把握這難得機會，錯過就只能再等明年。