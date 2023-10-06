今年以來國內汽車市場熱絡，各廠接連上修今年銷售目標，三陽旗下汽車總經銷南陽實業二度上修現代（HYUNDAI）年銷目標至2.2萬輛，上修幅度達18.92％，將較去年同期成長42.86％，亦為品牌在台銷售歷史新高。

南陽副總經理詹醒昇表示，在6月上修現代年度銷量至1.85萬輛後，隨著前九月銷量已接近1.7萬輛，看好第四季銷售仍將熱絡，因此再上修今年銷量。

南陽今年續強化導入休旅車款TUCSON車系，6日再推出全新TUCSON L Shadow，限量配額僅200輛，車價109.9萬元。

詹醒昇指出，TUCSON車系持續熱銷，尤其除了汽油渦輪動力，更有同級距當中唯一渦輪油電動力，相當受到歡迎，目前TUCSON L油電車款有高達4,500張待交車訂單，等車時間仍須約5個月。

除TUCSON熱銷，詹醒昇指出，今年隨著產品定位明確，各車款都有不錯的銷售成績，如國產MPV CUSTIN，每月領牌穩定維持在500～600輛，累計前九月領牌已突破5,000輛，目前待交車時間約3個月。