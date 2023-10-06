考古中國重大專案新發現金代中都遺址。圖為金中都光源里遺址出土的陶塑關公像。（人民日報）

考古中國重大專案新發現金代中都遺址。圖為金中都遺址出土的諡冊。（人民日報）

中共《人民日報》用戶端6日報導，大陸國家文物局聚焦舊石器時代至宋金時期的重要考古發現。日前通報「考古中國」重大專案北京金中都遺址重要進展指出，新發現的大型建築基址及出土文物，是金代中都城市規畫、建築布局、金代皇家禮制的重要資料，更是中國古代多民族交往交流交融歷史生動見證。

報導稱，北京金中都遺址新發現一處大型建築基址。金中都遺址位於北京市西城區和豐台區一帶。2020年以來，經中國大陸國家文物局批准，北京市考古研究院配合北京城市建設，對位於西城區右安門內的金中都外城東開陽坊區域進行了考古勘探、發掘，發現一處大型建築基址，出土玉冊、銅印、瓷器、建築構件等珍貴文物。

大型建築基址可以分為兩期。早期為一處四面由迴廊圍合式院落，其南殿保存較完整，面闊五間，進深兩間，通面寬26米，進深13米，前面帶月台。晚期建築由位於同一軸線上的南北兩座大型殿址和東西對稱的廊房組成，結構完整、布局清晰，南北通長約60米、東西殘寬約43米。南殿基址坐北朝南，平面呈「凸」字形，為前方帶月台的近方形建築；北殿基址坐北朝南，平面呈長方形。

院落中軸線東西兩側對稱分布廊廡式建築，南北通長26米，面闊五間。出土的玉冊、官印、仿銅瓷禮器、琉璃構件、「庫」字款瓷器等文物推測與皇家祭祀相關。

根據文獻記載，遼南京開陽門外曾有義井精舍，金大定年間賜額「大覺寺」，內設御容殿，兼具儲存皇家檔案和祭祀用品的功能，推測晚期建築可能是金代皇家寺院大覺寺的組成部分。