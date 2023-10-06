宋仲基在新片《禍亂》突破以往形象，飾演一名皮膚黝黑，臉上有刀疤的黑幫成員。（車庫娛樂提供）

韓國男星宋仲基今年家庭事業兩得意，不只二婚又喜獲麟兒，主演黑幫電影《禍亂：地下秩序》也多次闖入國際影展，本周在釜山影展放映，他親自前往出席一連串的宣傳活動，今（6日）晚現身影展特別座談會「Actor's House」，與大家暢聊他出道15年的心路歷程，宋仲基談起10年前和朴寶英首次來到釜山影展宣傳《狼少年：不朽的愛》，2人當時都還算是新人，忍不住半開玩笑地感嘆道：「我也是老了很多啊。」

宋仲基驚曝起初其實曾拒演《狼少年》，「當時我開始擔任主演了，正是意氣風發的時候，一看到劇本竟傲慢地想說『為什麼會沒有台詞呢』，就拒絕了」，過了1個半月，對方再次提出邀約，我回家後才又重新把劇本好好地讀了一遍，讀完全身起雞皮疙瘩，後悔地想『我怎麼會拒絕呢』」，便答應演出，他繼續分享「一開始我以為沒有台詞應該很容易吧，每次到片場還會和寶英開玩笑說來對台詞吧」，但發現越演越碰壁，由於她在片中是一名被郎帶大、與世隔絕的狼少年，導演便讓他去觀察狗一段時間，「讓我學到認真地觀察對方的演技是多麼重要的一件事」，透過該片學到了很多作為演員的基本功，讓他相當感激。

而他出道以來一直是演藝圈中知名的花美男，宋仲基說，不覺得長得帥是種負擔，「我有很多不足的地方，外貌反而能夠在某些時候幫到我， 所以我絕對不會認為這會是我在演員路上的絆腳石」，也非常感謝父母給他的外表和內在，「且跟鄭雨盛那些天生就很帥氣的前輩們相比，我根本不算什麼」。接著他自曝，曾經也是個很愛拿自己跟別人比較的人，「但突然有一天覺得這些根本毫無意義，就下定決心要自己『不要再這麼想了』」。

《禍亂：地下秩序》將於11月3日（五）在台上映。