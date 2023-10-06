聯合國糧農組織今天表示，全球糖價9月大漲至接近13年來最高水準，歸咎於聖嬰氣候現象打擊印度與泰國的糖產量。

法新社報導，聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）說，9月全球糧食價格雖然整體穩定，但其糖價指數卻較8月勁揚9.8%，達到2010年11月來最高點。

聖嬰現象平均每2至7年發生一次，通常會伴隨熱帶太平洋中部和東部的海面溫度上升。

根據聯合國旗下世界氣象組織（World Meteorological Organization）的說法，今年的聖嬰現象從7月開始。這種現象能持續9至12個月。

聯合國糧農組織的糖價指數已經連續2個月上漲，因為2023至2024年產季全球供應將緊縮的展望令人日益擔憂。

聯合國糧農組織表示：「（漲價）主要反映初步預測顯示，泰國和印度等關鍵產國的產量將減少，原因是聖嬰現象盛行，造成氣候環境比平常更乾燥。」

此外，「國際原油價格上漲，也促使世界糖價上升」。