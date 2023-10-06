民進黨總統參選人賴清德（前排中）6日出席同黨立委余天（前排左）、立委參選人李坤城（前排右）感恩傳承音樂晚會，剛好也是賴清德的生日，支持者大聲祝他生日快樂。（張鎧乙攝）

民進黨三重區立委參選人李坤城今（6）日晚間在三重舉辦造勢音樂會，現任立委余天到場替他拉抬聲勢，希望選民能夠繼續支持他，讓他在三重的席次可以接棒；副總統、民進黨總統參選人賴清德也到場站台，因為今天剛好是賴的生日，除了現場切蛋糕慶生外，賴清德也與余天合唱「榕樹下」炒熱氣氛。

賴清德致詞時表示，今晚是使人感動的時刻，因為余天要把他在立法院的位置交給年輕有為、青年才俊的李坤城，他稱讚余天除了名字有天被稱作天哥，令人敬重也能稱作「天」。

賴清德更透露余天是讓他小時候決定用功讀書的原因，因為自己小學喜歡打棒球，加入少棒隊，但因為偏鄉的學校去比賽，第一場就輸掉了，老師告訴他不是打棒球的料，還是好好認真唸書，不過還有另一個興趣是唱歌的賴清德心想，或許未來有一天可以當歌星。

民進黨總統參選人賴清德（前排右二）6日出席同黨立委余天（前排左二）、立委參選人李坤城（前排右一）感恩傳承音樂晚會，剛好也是賴清德的生日，眾人高唱余天的名曲《榕樹下》。（張鎧乙攝）

不過這樣的想法，再一次等公車的時候被打破，因為當時電視正在播放歌手唱歌，他當下被動人的聲音吸引，轉頭一看才知道電視上正在唱歌的人正是余天，也因為聽見余天的歌聲如此好聽，讓自己頓時打消想當歌星的念頭，所以從那次之後下定決心用功唸書。

賴清德也說自己是余天的歌迷，小時候騎腳踏車上下課，嘴裡哼的都是余天的榕樹下，但他更沒想過自己有一天能在立法院跟余天見面，他讚許余天除了歌聲好，做人更是令人尊重，尤其夫妻間感情好也是讓人敬佩，特別是2008年立委改選，當年民進黨全台只選上13席，其中一席就是余天，那是非常了不起的。

賴清德表示，余天若要繼續選，下一屆立委還是他，但因為他想栽培年輕人，這樣的責任跟使命感令人感動，而交棒給李坤城也是很正確的選擇，因為李坤城很有決心從事政治工作，從基層的助理開始做起，進入議會後也是專業問政、深入基層，是風評很好的議員。

賴清德說，如果李坤城要繼續選議員，一樣能連任，但因為下定決心要選立委承擔更大的責任，所以不該占著議員的位置，因而在去年放棄連任的機會，這樣的決心是值得稱讚的。

此外，今晚民進黨三蘆地區的議員也齊聚一堂，還有許多里長到場，賴清德說這就是展現出團結最好的示範，未來台灣不管遇到什麼樣的挑戰，不論是國際性氣候變遷、智慧化時代來臨或是地緣政治的變化，甚至是「歹厝邊」的恐嚇，只要大家團結都不用怕，因為民主的力量與團結，這場選舉一定要贏，若朝野團結，相信台灣一定不怕任何國家的侵略。

因為今天剛好是賴清德生日，他也在現場許下3個生日願望，除了希望自己能夠當選總統之外，也希望李坤城當選立委，讓國會過半，此外也希望天佑台灣、大家平安。