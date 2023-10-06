為協助商圈打造節慶亮點品牌活動，台北市商業處與台北市八德資訊商圈發展協會攜手，今年首度推出「八德3C哈樂DAY」活動，自本月7日至11月5日，連續5周囊括八德資訊商圈在地豐富的產業特色，打造3C科技、動漫、二次元、電競電玩等每週不同的主題週活動。

台北市產業發展局長陳俊安表示，八德資訊商圈是全台3C科技產業集聚地，也是市民購買3C產品的首選，近年更加入動漫及二次元產業，吸引眾多喜愛ACG文化的粉絲前往遊逛消費；為打造八德資訊商圈獨特節慶品牌活動，今年首度推出「八德3C哈樂DAY」活動，匯集「SPY×FAMILY間諜家家酒」、「進擊的巨人」、「葬送的芙莉蓮」、「PUI PUI 天竺鼠車車」及「關於我轉生變成史萊姆這檔事」5大知名動漫IP裝置於商圈街頭，歡迎大家一同來八德資訊商圈和動漫角色在商圈街廓中展開3C科技的冒險之旅。

商業處指出，11月4日及5日主場活動更於八德路一段封街擴大舉辦，除了4大主題週特色主題攤位齊聚一堂外，更邀請Ozone、邱鋒澤及魏嘉瑩等知名歌手進行音樂展演，連續2天不斷電，嗨翻熱唱，周邊還有文創市集及大型街頭XR鬥球競技遊戲等，提供民眾多元活動體驗。

商業處表示，活動期間也會結合在地店家，推出商圈消費好禮三重抽活動，其中只要與指定活動範圍內向商圈店家消費，滿2000元憑發票及收據至服務台，即可獲得1張抽獎券，消費滿4000元即可獲得2張抽獎券，以此類推，單筆消費最多獲得5張抽獎券，包括SYM全新上市百搭輕穎車CLBCU、Panasonic 小摩力沙發按摩椅EP-MA05等超過9000多份獎項，等著抽回家。