1987年10月19日，美國道瓊斯工業平均指數暴跌22.6%，後來被稱為「黑色星期一」（Black Monday）那年10月份，全球股市損失達1.7兆美元（約新台幣54.77兆元）23個主要市場中有19個在當月跌幅超過20%。法國興業銀行（Société Générale）的全球策略師艾德華（Albert Edwards）擔心歷史可能重演，現在市場、政策等多項指標都趨近於「那一天」。

據美國《財星》（Fortune）5日報導，艾德華警告高利率對經濟產生了拖累作用，但2023年股市的表現更讓他感到不安，這種情況與雷根時代非常相似。隨著美債利息飛升，投資人對於低風險回報的興趣逐漸增加，自然將資金從風險較高的股市中拉走，艾德華表示彷彿看到了「1987年崩盤的迴響」他在本週二（3）的報告中解釋道：「面對美國國債收益率不斷上升，你是否感覺自己坐在一輛明知即將車禍。但無能為力停下來的車裡？」

他認為「不確定性日益增加」涉及美國經濟的未來，隨著利率上升，再加上「美國財政危機」即美國刷新歷史高峰的財政赤字以及政治僵局已將10年期國債收益率推升至4.7%以上。

他寫道：「在我的職業生涯中，我從未見證過像現在這麼多的不確定性。」他認為仍然有大量證據表明衰退在即，警告稱「就像1987年一樣，現在任何關於衰退的暗示都必將對股市造成毀滅性打擊」他指出最近卡車司機工作的下降，認為這「通常意味著衰退即將來臨」以及企業破產不斷增加，和貨幣供應縮減的持續增長。

艾德華認為，那段期間的結束情景與今天非常相似。在1986年9月至1987年10月的大致同一時期，利率從5.9%上升至7.3%。但在這段時間內，道瓊斯工業平均指數持續上升，增幅達到45%，投資者保持了多年來的看漲態度。這一切都在黑色星期一爆發之前。同樣，今年利率上升，但由於許多投資者仍然持看漲態度，股市也有所上漲，這使艾德華感到擔憂。

文章來源：Top strategist sees ‘echoes of the 1987 crash’ in today’s stock market. ‘All you can do is brace yourself and hope for the best’
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