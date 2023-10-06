韓國人氣女團TWICE去年打破7年魔咒全員續約，怎料，台籍成員子瑜續約後完全沒個人活動，讓外界不禁懷疑她遭冷凍；而子瑜媽媽昨（5日）在X（前推特）發長文提到「虛偽」、「謊言」和「承諾像泡沫」等，讓網友認為是在為子瑜抱不平。不過，子瑜媽今（6日）出面闢謠，稱只是勸世文，勿對號入座。

TWICE全團去年與JYP娛樂續約後，隨即展開世界巡迴演唱會，還有成員各自SOLO、小分隊活動，但曾是「世界第一美」的子瑜除了團體活動，個人活動數量為0，連代言都沒有，讓粉絲看了很不捨，更有人痛批JYP冷凍子瑜；有網友更發現子瑜媽媽昨日在X（前推特）發文，引起熱議。

子瑜媽媽文中寫著，「充滿虛偽，言辭如風吹，謊言編織，如浩瀚星空。你的承諾，像泡沫一樣，觸碰即破，難以相信。猶如風中蒲公英種子，飄渺不定，隨風起舞。語言的巧妙，宛如小說家，編織著謊言，言語如迷宮，總是迷失其中，尋找真相之路，難以尋覓」；許多人分析子瑜媽媽根本在為女兒抱不平，痛罵JYP虛偽。

不過，子瑜媽媽今日在X（前推特）回應網瘋傳她發文罵JYP一事，透露昨日發文是自己接觸宗教後，有感而發的勸世文，謙虛地說，「才疏學淺，引發各位的討論迴響，感謝大德」，最後強調不要將諸多人事物對號入座。