台北市議員、國民黨立委參選人徐巧芯，近日接連公布前海軍顧問郭璽的爆料錄音檔，引發熱議。不過爆料卻有案外案，徐巧芯6日在臉書透露，前幾天記者會上自己的手提音響小出包，但綜藝天王吳宗憲帶了藍牙喇叭到臺北市議會送給她，徐也感動說，會更努力善用好設備替大家揭弊。

徐巧芯6日在臉書發文，說自己買了五年多的手提音響最近不靈光了，前幾天的記者會上一直小出包，而且「錄音檔」只能用手機放，正打算重新添購設備，沒想到吳宗憲憲哥竟然貼心的注意到這件事！帶了一台他的「JackyWu WU所不在藍牙喇叭」音響來台北市議會送給她。

徐巧芯也直呼，「太太太感謝憲哥了，工欲善其事，必先利其器，我會更努力善用這麼好的設備替大家揭弊」。

臉書粉專「不演了新聞台」留言說，「太狂了吧，有了這組，可以去夜市播郭璽錄音檔了」徐巧芯也回，「沒錯，連播24小」。媒體人王淺秋也讚說「那藍牙喇叭超好用，完全身歷其境，我也有！巧芯加油」。網紅「四叉貓」劉宇也跑來留言說，「所以我說那個專屬折扣碼呢（敲碗）」。

前海軍顧問郭璽日前指控藍委馬文君洩密。馬則反擊說，曾收到郭介入潛艦國造案的秘密錄音檔，已送交國防部、國安局跟檢調進行調查。徐巧芯也在日前召開「錢見國造」記者會加入戰局，連日公布多份郭璽的錄音檔，包括郭璽飆罵韓國顧問「我玩死你們」、找翻譯當零股董事長等內容。